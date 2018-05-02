Чиновница медкомиссии хотела разжиться 1500 долл. на взятке с инвалида детства

"Досудебным расследованием собрано достаточно доказательств того, что 43-летняя чиновник во время прохождения медицинской комиссии сообщила 19-летнему инвалиду детства, который был направлен в ОМСЭК для подтверждения имеющегося у него медицинского диагноза и установления группы инвалидности, о том, что он не может рассчитывать на установление бессрочной 3-й группы инвалидности. Для решения вопроса чиновник выразила просьбу передать ей денежные средства в сумме 1500 долларов США", - говорится в сообщении.

21 марта через мужа женщины, который находился поблизости от места ее работы, состоялась передача части неправомерной выгоды в сумме 1000 долларов США, которую задокументировали сотрудники прокуратуры Донецкой области совместно с следственным управлением ГУНП в Донецкой области и УЗЭ в Донецкой области ДЗЭ ЧП Украины.

Как отмечается, прокуроры Донецкой области завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица областной медико-социальной экспертной комиссии № 2 г. Мариуполя по обвинению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Ранее чиновник КГГА и врач требовали взятку за пожизненную группу инвалидности.