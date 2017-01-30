Чиновники продали ділянки на місці майбутньої злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 30 січня. УНН. До початку будівництва нової злітно-посадкової смуги Одеського аеропорту з'ясувалося, що деякі ділянки майбутньої смуги знаходяться у приватній власності. Про це сьогодні на апаратній нараді повідомив мер Одеси Г.Труханов, передає кореспондент УНН.
Попереднє керівництво міста продали деякі земельні ділянки, що знаходяться в зоні безпеки польотів, а це близько 10 державних актів.
В одеській мерії заявили, що наразі всі ці ділянки необхідно викупити, аби побудувати нову злітно-посадкову смугу. Крім цього в мерії пообіцяли, що навесні цього року вже запрацює новий термінал.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко заявив, що будівництво одеського аеропорту має бути завершено цього року.