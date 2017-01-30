Чиновники продали участки на месте будущей взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта

Предыдущее руководство города продали некоторые земельные участки, которые находятся в зоне безопасности полетов, а это около 10 государственных актов.

В одесской мэрии заявили, что сейчас все эти участки необходимо выкупить, чтобы построить новую взлетно-посадочную полосу. Кроме этого в мэрии пообещали, что весной этого года уже заработает новый терминал.

Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что строительство одесского аэропорта должно быть завершено в этом году .