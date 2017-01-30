Чиновники продали участки на месте будущей взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 30 января. УНН. До начала строительства новой взлетно-посадочной полосы Одесского аэропорта выяснилось, что некоторые участки будущей полосы находятся в частной собственности. Об этом сегодня на аппаратном совещании сообщил мэр Одессы Г.Труханов, передает корреспондент УНН.
Предыдущее руководство города продали некоторые земельные участки, которые находятся в зоне безопасности полетов, а это около 10 государственных актов.
В одесской мэрии заявили, что сейчас все эти участки необходимо выкупить, чтобы построить новую взлетно-посадочную полосу. Кроме этого в мэрии пообещали, что весной этого года уже заработает новый терминал.
Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко заявил, что строительство одесского аэропорта должно быть завершено в этом году .