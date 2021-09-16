Чиновники Харкова наживаються на закупках респіраторів - ХАЦ

Йдеться про КНП "Міська клінічна багатопрофільна лікарня" № 17". Медзаклад придбає 2 тисячі респіраторів "МІКРОН (К) FFP3 NR з клапаном" загальною вартістю 70 тис. грн у ФОП Кришталь Людмила Володимирівна.

Вартість одного респіратора обійдеться харківській лікарні у 35 грн. Хоча, такі ж респіратори можна придбати за вартістю 17 грн, через онлайн-магазини, встановили експерти.

Або ж – через тендер, але в іншого постачальника. Як це зробила Запорізька міськрада, уклавши угоду з ФОП Ганзієнко Марина Сергіївна, і сплативши за один респіратор "МІКРОН (К) FFP3" 25 грн.

17-а лікарня не вперше купує товари за завищеними цінами, нагадують у ХАЦ.

"Нещодавно лікарня уклала угоду з ТОВ "Томаш" щодо придбання ліків вартістю 1 млн грн. При цьому за меробоцид лікарня заплатить вдвічі більше, ніж інші лікарні в Україні", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Раніше в ХАЦ повідомили, що чиновники Харкова завищили ціни на ремонт притулку для тварин та замовили елітний керамограніт у гараж міської лікарні.

До того ж, у Харкові має з’явитися найдорожча в Україні громадська вбиральня. На нього влада виділила понад 30 млн грн, а тендер виграла компанія Олександра Харченка, члена виконкому Харківської міськради, яким керує Ігор Терехов. Про близькі відносини обох вказує той факт, що Терехов вибрав саме колектив Харченка для привітань з Днем будівельника.

Відзначимо, що реконструкція зоопарку в Харкові все більше перетворюється з іміджевого проекту влади в епіцентр корупційних скандалів і розділяє городян на прихильників і противників.

Останні стверджують, що за ці гроші (вже понад 1,5 млрд грн) можна було привести в порядок місто, відремонтувати лікарні і житлову інфраструктуру.