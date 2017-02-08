Чиновника управління Держпраці в Харкові затримали за хабарництво
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Харкові на хабарі у 2 тисячі доларів США затримали посадовця обласного управління Держпраці. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що в.о. начальника відділу Головного Управління Держпраці у Харківської області під час обстеження приміщень автошколи виявив ряд невідповідностей. Проте посадовець погодився “закрити очі” на виявленні порушення та видати відповідний акт із зазначенням, що приміщення автошколи відповідають вимогам охорони праці. За свою “лояльність” попросив 2 тисячі доларів США неправомірної вигоди.
Для “ділової” зустрічі обрав територію авторинку.
Сьогодні, 8 січня, під час отримання неправомірної вигоди правоохоронці затримали посадовця.
У посадовця правоохоронці вилучили 2 тисячі доларів США, які він одержав за свої “послуги”.
За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою зловмиснику може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Як повідомляв УНН, у Києві за системне хабарництво судитимуть посадовця Солом’янської РДА.