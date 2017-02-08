Чиновника управления Гоструда в Харькове задержали за взяточничество
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Харькове на взятке в 2000 долларов США задержали чиновника областного управления Гоструда. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Правоохранители установили, что и.о. начальника отдела Главного управления Гоструда в Харьковской области во время обследования помещений автошколы обнаружил ряд несоответствий. Однако чиновник согласился "закрыть глаза" на выявленные нарушения и выдать соответствующий акт с указанием, что помещения автошколы соответствуют требованиям охраны труда. За свою "лояльность" попросил 2000 долларов США неправомерной выгоды.
Для "деловой" встречи выбрал территорию авторынка.
Сегодня, 8 января, во время получения неправомерной выгоды правоохранители задержали чиновника.
У должностного лица правоохранители изъяли 2000 долларов США, которые он получил за свои "услуги".
За принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом злоумышленнику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Киеве за системное взяточничество будут судить чиновника Соломенской РГА.