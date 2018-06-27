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Чиновника "Укроборонпрому" викрили на хабарі

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 червня. УНН. Військова прокуратура затримала на хабарі директора "Кіровоградського ремонтного заводу радіотехнічного обладнання" ДК "Укроборонпром". Про це повідомили в прес-службі Військової прокуратури південного гарнізону, передає УНН.

"Грошові кошти в сумі 36 500 грн директор заводу вимагав від директора ТОВ "Нова пошта" за надання дозволу на безперешкодний проїзд автомобілів "Нової пошти" на територію заводу. 26.06.2018 під час одержання через посередника обумовленої суми неправомірної вигоди посадовця затримано в порядку ст. 208 КПК України", – йдеться в повідомленні.

Військова прокуратура Кіровоградського гарнізону вирішує питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також готує клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, тривають обшуки в приміщенні заводу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно керівника ДП "Агроспецсервіс", викритого на одержанні 115 тис. грн хабара. 

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