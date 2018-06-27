Чиновника "Укроборонпрома" разоблачили на взятке
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 июня. УНН. Военная прокуратура задержала на взятке директора "Кировоградского ремонтного завода радиотехнического оборудования" ГК "Укроборонпром". Об этом сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры южного гарнизона, передает УНН.
"Денежные средства в сумме 36 500 грн директор завода требовал от директора ООО "Новая почта" за предоставление разрешения на беспрепятственный проезд автомобилей Новой почты на территорию завода. 26.06.2018 при получении через посредника оговоренной суммы неправомерной выгоды должностное лицо было задержано в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Военная прокуратура Кировоградского гарнизона решает вопрос относительно сообщения задержанному лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, а также готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения.
Проводятся первоочередные следственные действия, продолжаются обыски в помещении завода. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя ГП "Агроспецсервис", уличенного в получении 115 тыс. грн взятки.