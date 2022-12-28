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Чиновника спіймали на вимаганні хабарів у перевізників: проведуть перевірку видачі дозволів

Чиновника спіймали на вимаганні хабарів у перевізників: проведуть перевірку видачі дозволів

Київ • УНН

 • 349163 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Правоохоронці розкрили на держпідприємстві, що обслуговує іноземні та вітчизняні автотранспортні засоби, шахрайську схему вимагання хабарів у міжнародних перевізників. Затримано начальника управління транспортних перевезень “Укрінтеравтосервіс”. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України, передає УНН.

Цитата

"Було затримано начальника одного з управлінь держпідприємства “Укрінтеравтосервіс” під час передавання йому хабара у 1500 доларів США. Разом з посадовцем була затримана його родичка, колишня співробітниця громадської організації “АСМАП”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

В ОГП зазначають, що йдеться про начальника управління транспортних перевезень українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів "Укрінтеравтосервіс".

В адмінбудівлі “Укрінтеравтосервіс” та за місцем проживання затриманих осіб були проведені обшуки.

"Судячи з усього, посадовець шахрайським шляхом вимагав гроші за законні рішення щодо розподілу дозволів на міжнародні перевезення від країн-учасниць ЄКМТ. Зокрема, перевізник, на хабарі від якого був впійманий посадовець “Укрінтеравтосервісу”, має багаторічний досвід міжнародних перевезень та автопарк, який відповідає усім вимогам. Тож електронна система в будь-якому разі ухвалила б рішення про отримання дозволу на користь цього суб’єкта", - зазначається в повідомленні.

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У Міністерстві інфраструктури повідомляють, що реального впливу на роботу системи та сам розподіл затриманий не мав.

"Конкурс про розподіл дозволів ЄКМТ на 2023 рік вперше був проведений в електронному вигляді, а заявки перевізники подавали через інформаційну систему ШЛЯХ. Саме через автоматизацію втручання людини в систему було неможливим. Посадовець шахрайським шляхом вимагав у перевізників гроші і, фактично, ніяким чином не міг вплинути на рішення щодо отримання дозволу", - інформує Мінінфраструктури.

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"Наразі розпочато аналіз даних щодо усіх перевізників, з якими контактував посадовець, затриманий за отримання хабара. У разі встановлення штучного викривлення даних, буде ухвалено рішення про скасування багаторазових дозволів на здійснення міжнародних вантажних перевезень", - йдеться в повідомленні.

У Мінінфраструктури повідомили, що на час проведення розслідування підозрюваний виведений зі складу комісії, за участі якої йде розподіл дозволів.

"Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення", - зазначається в повідомленні.

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