Чиновника поймали на вымогательстве взяток у перевозчиков: проведут проверку выдачи разрешений

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"Был задержан начальник одного из управлений госпредприятия “Укринтеравтосервис” во время передачи ему взятки в размере 1500 долларов США. Вместе с должностным лицом была задержана его родственница, бывшая сотрудница общественной организации “АСМАП”, - говорится в сообщении.

Детали

В ОГП отмечают, что речь идет о начальнике управления транспортных перевозок украинского государственного предприятия по обслуживанию иностранных и отечественных автотранспортных средств "Укринтеравтосервис".

В админздании “Укринтеравтосервис” и по месту жительства задержанных были проведены обыски.

"Судя по всему, чиновник мошенническим путем требовал деньги за законные решения по распределению разрешений на международные перевозки от стран-участниц ЕКМТ. В частности, перевозчик, на взятке от которого был пойман чиновник “Укринтеравтосервиса”, имеет многолетний опыт международных перевозок и автопарк, который отвечает всем требованиям. Поэтому электронная система в любом случае приняла бы решение о получении разрешения в пользу этого субъекта", - отмечается в сообщении.

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В Министерстве инфраструктуры сообщают, что реального влияния на работу системы и само распределение задержаный не имел.

"Конкурс о распределении разрешений ЕКМТ на 2023 год впервые был проведен в электронном виде, а заявки перевозчики подавали через информационную систему ШЛЯХ. Именно из-за автоматизации вмешательство человека в систему было невозможным. Чиновник мошенническим путем требовал у перевозчиков деньги и, фактически, никоим образом не мог повлиять на решение о получении разрешения", - информирует Мининфраструктуры.

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"В настоящее время начат анализ данных по всем перевозчикам, с которыми контактировал чиновник, задержанный за получение взятки. В случае установления искусственного искажения данных, будет принято решение об отмене многократных разрешений на осуществление международных грузовых перевозок", - говорится в сообщении.

В Мининфраструктуре сообщили, что на время проведения расследования подозреваемый выведен из состава комиссии, при участии которой идет распределение разрешений.

"На данный момент ему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения", - отмечается в сообщении.