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Чиновника Краматорської міськради викрили на хабарі

Чиновника Краматорської міськради викрили на хабарі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. Посадовця Краматорської міської ради викрили на хабарництві.  Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Посадовець систематично вимагав гроші з підприємців за право здійснення виїзної торгівлі продуктами харчування.

Оперативники СБУ затримали хабарника біля адміністративної будівлі міськради під час одержання неправомірної вигоди у сумі шість тисяч гривень.

Також правоохоронці задокументували ще два епізоди його протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.

 

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