Чиновника Краматорської міськради викрили на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Посадовця Краматорської міської ради викрили на хабарництві. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Посадовець систематично вимагав гроші з підприємців за право здійснення виїзної торгівлі продуктами харчування.
Оперативники СБУ затримали хабарника біля адміністративної будівлі міськради під час одержання неправомірної вигоди у сумі шість тисяч гривень.
Також правоохоронці задокументували ще два епізоди його протиправної діяльності.
Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.
Слідчі дії тривають.