Чиновника Краматорської міськради викрили на хабарі

Посадовець систематично вимагав гроші з підприємців за право здійснення виїзної торгівлі продуктами харчування.

Оперативники СБУ затримали хабарника біля адміністративної будівлі міськради під час одержання неправомірної вигоди у сумі шість тисяч гривень.

Також правоохоронці задокументували ще два епізоди його протиправної діяльності.

Вирішується питання щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу – тримання під вартою.

Слідчі дії тривають.