Чиновника Краматорского горсовета разоблачили на взятке

Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.

Оперативники СБУ задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривен.

Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержание под стражей.

Следственные действия продолжаются.