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Чиновника Краматорского горсовета разоблачили на взятке

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 января. УНН. Чиновника Краматорского городского совета разоблачили во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.

Оперативники СБУ задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривен.

Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.

Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержание под стражей.

Следственные действия продолжаются.

 

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