Чиновника Краматорского горсовета разоблачили на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Чиновника Краматорского городского совета разоблачили во взяточничестве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Чиновник систематически требовал деньги с предпринимателей за право осуществления выездной торговли продуктами питания.
Оперативники СБУ задержали взяточника возле административного здания горсовета во время получения неправомерной выгоды в сумме шесть тысяч гривен.
Также правоохранители задокументировали еще два эпизода его противоправной деятельности.
Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения - содержание под стражей.
Следственные действия продолжаются.