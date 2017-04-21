Чинного президента Ірану допустили до президентських виборів

М.Ахмадінеджад висунув свою кандидатуру минулого тижня, хоча раніше духовний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї закликав його не брати участі у президентських виборах. М.Ахмадінеджад був президентом країни у 2005-2013 роках.

Натомість Рада вартових допустила до виборів шістьох інших кандидатів, зокрема чинного главу держави Хасана Роухані та його основного конкурента-консерватора Ебрагіма Раїсі.

Загалом свої кандидатури висунули 1600 кандидатів, зокрема 130 жінок, але жодна з них не отримала схвалення Ради вартових.