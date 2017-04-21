Действующего президента Ирана допустили к президентским выборам
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Иранский Совет стражей конституции в четверг, 20 апреля, не допустил бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада к участию в президентских выборах, которые пройдут в стране 19 мая. Зато одобрения Совета одержал действующий глава государства Хасан Роухани, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
М.Ахмадинеджад выдвинул свою кандидатуру на прошлой неделе, хотя духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал его не принимать участия в президентских выборах. М.Ахмадинеджад был президентом страны в 2005-2013 годах.
Зато Совет стражей допустила к выборам шестерых других кандидатов, в частности действующего главу государства Хасана Роухани и его основного конкурента-консерватора Эбрагими Раисе.
Всего свои кандидатуры выдвинули 1600 кандидатов, в частности 130 женщин, но ни одна из них не получила одобрения Совета стражей.