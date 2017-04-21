Действующего президента Ирана допустили к президентским выборам

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 18025 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 78172 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 139841 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110776 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112704 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110017 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102354 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106415 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103088 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149727 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Действующего президента Ирана допустили к президентским выборам

Действующего президента Ирана допустили к президентским выборам

Киев  •  УНН

 • 8596 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Иранский Совет стражей конституции в четверг, 20 апреля, не допустил бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада к участию в президентских выборах, которые пройдут в стране 19 мая. Зато одобрения Совета одержал действующий глава государства Хасан Роухани, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

М.Ахмадинеджад выдвинул свою кандидатуру на прошлой неделе, хотя духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал его не принимать участия в президентских выборах. М.Ахмадинеджад был президентом страны в 2005-2013 годах.

Зато Совет стражей допустила к выборам шестерых других кандидатов, в частности действующего главу государства Хасана Роухани и его основного конкурента-консерватора Эбрагими Раисе.

Всего свои кандидатуры выдвинули 1600 кандидатов, в частности 130 женщин, но ни одна из них не получила одобрения Совета стражей.

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