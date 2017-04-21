Действующего президента Ирана допустили к президентским выборам

М.Ахмадинеджад выдвинул свою кандидатуру на прошлой неделе, хотя духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал его не принимать участия в президентских выборах. М.Ахмадинеджад был президентом страны в 2005-2013 годах.

Зато Совет стражей допустила к выборам шестерых других кандидатов, в частности действующего главу государства Хасана Роухани и его основного конкурента-консерватора Эбрагими Раисе.

Всего свои кандидатуры выдвинули 1600 кандидатов, в частности 130 женщин, но ни одна из них не получила одобрения Совета стражей.