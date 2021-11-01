Чинний чемпіон України завоював ювілейну перемогу в баскетбольній Суперлізі

Деталі

У стартовій чверті гості досить впевнено грали з чинним чемпіоном та головним претендентом на наступний титул. Однак уже з початком другої 10-хвилинки ситуація суттєво змінилася. Господарі на повну силу ввімкнули агресію та пресинг. Ривок 12:0 красномовно продемонстрував подальші перспективи команд у зустрічі. Уже на велику перерву слобожанці здобули 16 очок переваги. Велика перерва не вплинула на подальший перебіг боротьби.

Найкращим у переможців став Шон Еванс — 20 очок, 15 підбирань, 7 передач. А найрезультативнішим на майданчику був Андре Волкер — 25 очок, 7 підбирань, 6 передач.

Доповнення

У турнірній таблиці “Прометей” однозначний лідер, а миколаєвці лише 11-ті.