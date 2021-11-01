Действующий чемпион Украины завоевал юбилейную победу в баскетбольной Суперлиге
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Баскетболисты "Прометея" победили дома "Николаев" 92:79, одержав десятую победу подряд в украинской Суперлиге, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
Подробности
В стартовой четверти гости довольно уверенно играли с действующим чемпионом и главным претендентом на следующий титул.
Однако уже с началом второй 10-минутки ситуация существенно изменилась. Хозяева вовсю включили агрессию и прессинг.
Рывок 12:0 красноречиво продемонстрировал дальнейшие перспективы команд во встрече. Уже на большой перерыв слобожанцы получили 16 очков преимущества. Большой перерыв не повлиял на дальнейшее течение борьбы.
Лучшим победителем стал Шон Эванс — 20 очков, 15 подборов, 7 передач. А самым результативным на площадке был Андре Волкер – 25 очков, 7 подборов, 6 передач.
Дополнение
В турнирной таблице "Прометей" однозначный лидер, а николаевцы только 11-е.