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Действующий чемпион Украины завоевал юбилейную победу в баскетбольной Суперлиге

Киев • УНН

 • 16913 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Баскетболисты "Прометея" победили дома "Николаев" 92:79, одержав десятую победу подряд в украинской Суперлиге, сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Действующий чемпион Украины завоевал юбилейную победу в баскетбольной Суперлиге

Подробности

В стартовой четверти гости довольно уверенно играли с действующим чемпионом и главным претендентом на следующий титул.

Однако уже с началом второй 10-минутки ситуация существенно изменилась. Хозяева вовсю включили агрессию и прессинг.

Рывок 12:0 красноречиво продемонстрировал дальнейшие перспективы команд во встрече. Уже на большой перерыв слобожанцы получили 16 очков преимущества. Большой перерыв не повлиял на дальнейшее течение борьбы.

Лучшим победителем стал Шон Эванс — 20 очков, 15 подборов, 7 передач. А самым результативным на площадке был Андре Волкер – 25 очков, 7 подборов, 6 передач.

Дополнение

В турнирной таблице "Прометей" однозначный лидер, а николаевцы только 11-е.

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