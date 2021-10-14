Чинний чемпіон України провів другий поєдинок групового етапу Ліги чемпіонів ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Чемпіон України з баскетболу "Прометей" програв матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Команда Ронена Гінзбурга у столичному "Палаці Спорту" не зуміла зламати опір потужного німецького "Людвігсбурга", передає кореспондент УНН.
Деталі
Команди з різним здобутком підійшли до свого поєдинку. “Прометей” стартував у турнірі з прикрої домашньої поразки від іспанського “Тенеріфе” (70:73), а німці, в свою чергу, впевнено виграли домашній матч у італійського “Динамо Сассарі” (94:81).
Матч розпочався із низки точних дальніх кидків гостей, які і захопили лідерство на табло — 15:7. Надалі “Прометей” кілька разів вирівнював ситуацію на паркеті, але більшість часу був позаду. У другій половині німці надломили наш колектив та святкували впевнену звитягу — 86:64.
У нашого колективу 18 очок набрав Кеннеді, 11 додав Стефенс, по 10 мають Доу і Еванс.
Доповнення
У “Прометею” і “Динамо Сассарі” немає жодної перемоги, і в наступному турі вони проведуть очну гру 27-го жовтня.