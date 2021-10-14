Действующий чемпион Украины провел второй поединок группового этапа Лиги чемпионов ФИБА
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Чемпион Украины по баскетболу "Прометей" проиграл матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов. Команда Ронен Гинзбург в столичном "Дворце Спорта" не сумела сломить сопротивление мощного немецкого "Людвигсбурга", передает корреспондент УНН.
Детали
Команды с разным достижением подошли к своему поединку. “Прометей” стартовал в турнире с обидного домашнего поражения от испанского “Тенерифе” (70:73), а немцы, в свою очередь, уверенно выиграли домашний матч у итальянского “Динамо Сассари” (94:81).
Матч начался с ряда точных дальних бросков гостей, которые и захватили лидерство на табло — 15:7. В дальнейшем “Прометей” несколько раз выравнивал ситуацию на паркете, но большую часть времени был позади. Во второй половине немцы сломили наш коллектив и праздновали уверенную победу — 86:64.
У нашего коллектива 18 очков набрал Кеннеди, 11 добавил Стивенс, по 10 имеют Доу и Эванс.
Дополнение
У “Прометея” и “Динамо Сассари” нет ни одной победы, и в следующем туре они проведут очную 27 декабря октября.