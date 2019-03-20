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Чинний чемпіон НБА зазнав поразки від "Сан-Антоніо"

Київ • УНН

 • 8370 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. В одному із центральних поєдинків регулярного чемпіонату НБА чинний чемпіона НБА "Голден Стейт Ворріорс" відправився у гості до "Сан-Антоніо Сперс", передає кореспондент УНН.

Чинний чемпіон НБА зазнав поразки від "Сан-Антоніо"

Після рівної першої чверті (25:25), у другому проміжку господарі захопили ініціативу та мали 11 очок переваги. Надалі "Сперс" вдалося стримати усі спроби опонентів наздогнати їх, що вилилося в виграш з результатом 111:105.

За переможців 26 очок набрав ДеРозан, 23 + 13 підбирань додав Олдрідж. У "воїнів" 25 в активі Каррі, 24 у Дюранта.

"Сан-Антоніо" - найгарячіша команда в лізі. Баскетболісти "Сперс" дуже добре треновані. Вони переграли нас і заслужили цю перемогу", - наводить слова Керра ESPN.

Примітно, що наставник "Сперс" Грегг Попович встановив рекорд, гарантувавши собі 22-й сезон поспіль з позитивним балансом перемог і поразок.

Зауважимо, що "Голден Стейт" (47-22) очолює турнірну таблицю Західної конференції, "Сан-Антоніо" (42-29) займає п'яте місце.

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