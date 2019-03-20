Действующий чемпион НБА потерпел поражение от "Сан-Антонио"

После равной первой четверти (25:25), во втором промежутке хозяева захватили инициативу и имели 11 очков преимущества. В дальнейшем “Сперсам” удалось сдержать все попытки оппонентов догнать их, что вылилось в выигрыш с результатом 111:105.

За победителей 26 очков набрал ДеРозан, 23+13 подборов добавил Олдридж. В “воинов” 25 в активе Карри, 24 в Дюрант.

“Сан-Антонио” — самая горячая команда в лиге. Баскетболисты “Сперс” очень хорошо тренированные. Они переиграли нас и заслужили эту победу“, — приводит слова Керра ESPN.

Примечательно, что наставник “Сперс” Грегг Попович установил рекорд, гарантировав себе 22-й сезон подряд с положительным балансом побед и поражений.

Заметим, что “Голден Стэйт” (47-22) возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, “Сан-Антонио” (42-29) занимает пятое место.