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Чинне законодавство передбачає відповідальність лише для легальних гравців алкогольного ринку — “Укрводка”

Київ • УНН

 • 18959 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. В Україні відсутній контроль за обігом спирту та алкогольних напоїв. А рівень відповідальності за нелегальний продаж алкоголю є вкрай низьким. Про це у відповідь на запит УНН зазначили в асоціації “Укрводка”.

Чинне законодавство передбачає відповідальність лише для легальних гравців алкогольного ринку — “Укрводка”

Так, за даними Асоціації, чинні норми законодавства в Україні передбачають відповідальність за збут нелегального алкоголю лише для легальних гравців ринку. При цьому сірі дилери залишаються поза увагою законодавців, а відповідно, і правоохоронців.

Асоціація “Укрводка” пропонувала неодноразово підвищити рівень відповідальності, передбачений КУпАПП та ККУ, проте вдалося підвищити відповідальність лише передбачену законом про держрегулювання у 10 разів у 2014 році. Але це відповідальність для суб’єктів господарювання, тобто для тих, хто легально працює, офіційно зареєстрований та може порушити закон.

А статті кодексів так і не були переглянуті. Тобто ті, хто працює поза межами легального поля, — у більш вигідному становищі“, — пояснили в “Укрводка”.

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В Асоціації додали, що наразі держава пропонує запровадження “якоїсь складної і нікому не потрібної системи електронної марки”.

“Звісно ж, це пропонується за рахунок суб’єктів та для контролю суб’єктів, звісно ж, марка паперова тепер буде називатися електронною і коштувати дорожче”, — додали представники ринку.

Натомість, в “Укрводка” вважають, що для України цікавим і корисним може бути досвід Литви у боротьбі із нелегальним алкогольним ринком.

“Цікавим є досвід Литви з впровадження інтернет-проекту „Литва без тіні“, який надає можливість кожному жителю Литви анонімно вказати на інтерактивній карті місця, де можна нелегально купити тютюнові, алкогольні вироби або бензин. Для цього створено спеціальний сайт. Завдяки проекту литовській поліції вдалося протягом року розслідувати близько 150 фактів обігу нелегальної продукції. На сайті також є розділи з новинами, статистикою та інформацією ЗМІ”, — розповіли у асоціації.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за продаж неякісного алкоголю в Інтернеті сьогодні в Україні відповідальності взагалі немає.

Аналогічно, за словами експерта директора з юридичних питань компанії Eastern Beverage Trading Сергія Ткачука, не контролюється в Україні і питання продажу алкоголю через Інтернет неповнолітнім.

Загалом, за оцінками І.Товкача, ринок алкогольної продукції в Україні на сьогодні тінізовано на 63%.

Причини такої тенденції, кажуть експерти, полягають у завищених акцизах, надмірній вартості спирту, а також у бездіяльності правоохоронців.

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