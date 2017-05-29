Действующее законодательство предусматривает ответственность только для легальных игроков алкогольного рынка - "Укрводка"

Так, по данным Ассоциации, действующие нормы законодательства в Украине предусматривают ответственность за сбыт нелегального алкоголя только для легальных игроков рынка. При этом серые дилеры остаются без внимания законодателей, а соответственно, и правоохранителей.

Ассоциация "Укрводка" предлагала неоднократно повысить уровень ответственности, предусмотренный КУпАПП и УК, однако удалось повысить ответственность только предусмотренную законом о госрегулировании в 10 раз в 2014 году. Но это ответственность для субъектов хозяйствования, то есть для тех, кто легально работает, официально зарегистрирован и может нарушить закон.

А статьи кодексов так и не были пересмотрены. То есть те, кто работает за пределами легального поля, - в более выгодном положении", - пояснили в "Укрводка".

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В Ассоциации добавили, что сейчас государство предлагает введение "какой-то сложной и никому не нужной системы электронной марки".

"Конечно, это предлагается за счет субъектов и для контроля субъектов, конечно же, марка бумажная теперь будет называться электронной и стоить дороже", - добавили представители рынка.

В "Укрводка" считают, что для Украины интересным и полезным может быть опыт Литвы в борьбе с нелегальным алкогольным рынком.

"Интересен опыт Литвы по внедрению интернет-проекта "Литва без тени", который предоставляет возможность каждому жителю Литвы анонимно указать на интерактивной карте места, где можно нелегально купить табачные, алкогольные изделия или бензин. Для этого создан специальный сайт. Благодаря проекту литовской полиции удалось в течение года расследовать около 150 фактов оборота нелегальной продукции. На сайте также есть разделы с новостями, статистикой и информацией СМИ", - рассказали в ассоциации.

Напомним, как сообщал УНН, за продажу некачественного алкоголя в Интернете сегодня в Украине ответственности вообще нет.

Аналогично, по словам эксперта директора по юридическим вопросам компании Eastern Beverage Trading Сергея Ткачука, не контролируется в Украине и вопрос продажи алкоголя через Интернет несовершеннолетними.

В целом, по оценкам И.Товкача, рынок алкогольной продукции в Украине на сегодня тенизирован на 63%.

Причины такой тенденции, говорят эксперты, заключаются в завышенных акцизах, чрезмерной стоимости спирта, а также в бездействии правоохранителей.