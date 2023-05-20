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Чим гірше росіянам на фронті, тим більше дезінформації про українську політику - Маляр

Чим гірше росіянам на фронті, тим більше дезінформації про українську політику - Маляр

Київ • УНН

 • 671822 перегляди

КИЇВ. 21 травня. УНН. Чим складніше росіянам на фронті, тим активніше ворог робить "вкиди" з акцентами на політичне життя України для роз‘єднання суспільства. Наприклад, виставляючи оборонні рішення нібито політично мотивованими, розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram, пише УНН.

Деталі

За словами Маляр, один з ключових ворожих інформаційних прийомів - зміщати акценти з війни на політику. Чим складніше росіянам на фронті воювати з Україною, тим більше вони вкидають інформації про українські майбутні вибори, про ймовірних кандидатів у президенти, про політичні амбіції і комбінації. Їх роботу легко побачити під час загострень на фронті.

"От як зараз. Ситуація доволі складна - не лише в нас, але і в них. Тому на часі вкинути нам дискусію про президентські вибори і поговорити про політичі перспективи. Мета таких вкидів - роз‘єднання суспільства та підрив довіри до військово-політичних рішень. Чому для ворога важливо підривати довіру до рішень Президента та військового командування? Бо довіра до них консолідує суспільство у боротьбі з ворогом. Недовіра - ослаблює", - пише заступниця міністра оборони.

За її словами, ворог це робить через свідоме зміщення акцентів щодо Верховного Головнокомандувача з військових на політичні. Приміром, коли оборонні рішення подаються як нібито політично мотивовані. Аби не потрапити у пастку ворожих маніпуляцій на цю тему "просто варто знати, що Президент під час війни - це насамперед вищий керівник Збройних Сил України. Він вершина військової вертикалі", підкреслює Маляр.

"Обговорювати його персону під час гарячої фази війни виключно у політичному контексті, скажімо майбутніх виборів, - просто некоректно, бо це не відповідає його реальним ролі і місцю в оборонному процесі. В умовах повномасштабної війни Президент перестає бути у класичному розумінні політиком, перед ним просто постають інші задачі. Головна - виграти війну і зберегти державу", - зазначає заступниця міністра оборони.

Президент для військових не політик, а керівник, наголосила вона. Натомість ворог свідомо маніпулює та змішує політику з військовими задачами Верховного Головнокомандувача. Серед військових такими вкидами підірвати довіру не виходить, бо у військових Верховний Головнокомандувач користується беззаперечним авторитетом.

"Я це особисто постійно бачу - як під час роботи Президента з командуванням, так і під час візитів Президента у райони бойових дій та спілкування там з бійцями. А от в цивільному суспільству варто на час війни відділити і не змішувати політику з суто військовими задачами, які вирішує сьогодні Верховний Головнокомандувач", - зауважила Маляр.

Заступниця міністра оборони навела приклад деяких задач по військовій вертикалі, які щодня виконує Верховний Головнокомандувач.

"Президент щодня збирає і заслуховує військове командування та всіх силовиків. Це не просто заслуховування звітів - це аналіз поточної ситуації та обговорення необхідних рішень. Декілька разів на тиждень збирається Ставка Верховного Головнокомандувача, на якій присутні всі силові відомства. Жодного разу там не було формальних протокольних рішень, це завжди оперативні рішення по ситуаці. Також працює "військовий кабінет" - це ще один формат роботи Верховного Головнокомандувача ЗСУ і військового командування"- перераховує Маляр. 

Президент постійно опікується питанням озброєння та військової техніки для України на найвищому міжнародному рівні, наголошує заступниця міністра оборони.

"Це все не про вибори і не про політику. Це про роль Президента-Верховного Головнокомандувача в обороні держави", - додала вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Росіяни запустили фейки про "загибель" Танцюри, Сирського, Залужного: Маляр

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