Чем хуже россиянам на фронте, тем больше дезинформации об украинской политике - Маляр

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По словам Маляр, один из ключевых вражеских информационных приемов - смещать акценты с войны на политику. Чем сложнее россиянам на фронте воевать с Украиной, тем больше они вбрасывают информации об украинских будущих выборах, о вероятных кандидатах в президенты, о политических амбициях и комбинациях. Их работу легко увидеть во время обострений на фронте.

"Вот как сейчас. Ситуация довольно сложная - не только у нас, но и у них. Поэтому самое время вбросить нам дискуссию о президентских выборах и поговорить о политических перспективах. Цель таких вбросов - разъединение общества и подрыв доверия к военно-политическим решениям. Почему для врага важно подрывать доверие к решениям Президента и военного командования? Потому что доверие к ним консолидирует общество в борьбе с врагом. Недоверие - ослабляет", - пишет заместитель министра обороны.

По ее словам, враг это делает через сознательное смещение акцентов в отношении Верховного Главнокомандующего с военных на политические. К примеру, когда оборонные решения подаются как якобы политически мотивированные. Чтобы не попасть в ловушку вражеских манипуляций на эту тему "просто стоит знать, что Президент во время войны - это прежде всего высший руководитель Вооруженных Сил Украины. Он вершина военной вертикали", подчеркивает Маляр.

"Обсуждать его персону во время горячей фазы войны исключительно в политическом контексте, скажем будущих выборов, - просто некорректно, потому что это не соответствует его реальной роли и месту в оборонном процессе. В условиях полномасштабной войны Президент перестает быть в классическом понимании политиком, перед ним просто возникают другие задачи. Главная - выиграть войну и сохранить государство", - отмечает заместитель министра обороны.

Президент для военных не политик, а руководитель, подчеркнула она. Зато враг сознательно манипулирует и смешивает политику с военными задачами Верховного Главнокомандующего. Среди военных такими вбросами подорвать доверие не получается, потому что у военных Верховный Главнокомандующий пользуется безоговорочным авторитетом.

"Я это лично постоянно вижу - как во время работы Президента с командованием, так и во время визитов Президента в районы боевых действий и общения там с бойцами. А вот в гражданском обществе стоит на время войны отделить и не смешивать политику с чисто военными задачами, которые решает сегодня Верховный Главнокомандующий", - отметила Маляр.

Заместитель министра обороны привела пример некоторых задач по военной вертикали, которые ежедневно выполняет Верховный Главнокомандующий.

"Президент ежедневно собирает и заслушивает военное командование и всех силовиков. Это не просто заслушивание отчетов - это анализ текущей ситуации и обсуждение необходимых решений. Несколько раз в неделю собирается Ставка Верховного Главнокомандующего, на которой присутствуют все силовые ведомства. Ни разу там не было формальных протокольных решений, это всегда оперативные решения по ситуации. Также работает "военный кабинет" - это еще один формат работы Верховного Главнокомандующего ВСУ и военного командования" - перечисляет Маляр.

Президент постоянно занимается вопросом вооружения и военной техники для Украины на самом высоком международном уровне, отмечает заместитель министра обороны.

"Это все не о выборах и не о политике. Это о роли Президента-Верховного Главнокомандующего в обороне государства", - добавила она.

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