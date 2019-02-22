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Чилі направила гуманітарну допомогу Венесуелі

Чилі направила гуманітарну допомогу Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Уряд Чилі направив в Колумбію гуманітарну допомогу для Венесуели. Про це повідомив в четвер лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, передає УНН.

“Сьогодні ввечері в центр збору в (колумбійському місті) Кукуті була відправлена гуманітарна допомога від Чилі”, — написав він у Twitter.

Раніше Гуайдо стверджував, що США готові виділити Венесуелі гуманітарну допомогу на суму понад 20 млн доларів, і що переговори про постачання медикаментів і продовольства також ведуться з урядами Чилі, Колумбії, Бразилії, Парагваю і Панами. Президент Чилі Себастьян Піньєра в свою чергу заявляв, що він і його колумбійський колега Іван Дуке 22 лютого відвідають Кукуту, щоб взяти участь у розподілі гуманітарної допомоги для народу Венесуели.

Нагадуємо, влада Бразилії не вважає, що ситуація на кордоні з Венесуелою може перерости в збройний конфлікт. Про це повідомив у четвер Отавіу Сантана ду Регу Баррус, прес-секретар президента Бразилії Жаіра Болсонару.

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