Чили направила гуманитарную помощь Венесуэле

“Сегодня вечером в центр сбора в (колумбийском городе) Кукута была отправлена гуманитарная помощь от Чили”, — написал он в Twitter.

Ранее Гуайдо утверждал, что США готовы выделить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более 20 млн долларов, и что переговоры о поставках медикаментов и продовольствия также ведутся с правительствами Чили, Колумбии, Бразилии, Парагвая и Панамы. Президент Чили Себастьян Пиньера в свою очередь заявлял, что он и его колумбийский коллега Иван Дуке 22 февраля посетят Кукуту, чтобы принять участие в распределении гуманитарной помощи для народа Венесуэлы.

Напоминаем, власти Бразилии не считает, что ситуация на границе с Венесуэлой может перерасти в вооруженный конфликт. Об этом сообщил в четверг Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару.