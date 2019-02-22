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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 54990 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 126424 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117638 просмотра

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Чили направила гуманитарную помощь Венесуэле

Чили направила гуманитарную помощь Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 6688 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Правительство Чили направил в Колумбию гуманитарную помощь для Венесуэлы. Об этом сообщил в четверг лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, передает УНН.

“Сегодня вечером в центр сбора в (колумбийском городе) Кукута была отправлена гуманитарная помощь от Чили”, — написал он в Twitter.

Ранее Гуайдо утверждал, что США готовы выделить Венесуэле гуманитарную помощь на сумму более 20 млн долларов, и что переговоры о поставках медикаментов и продовольствия также ведутся с правительствами Чили, Колумбии, Бразилии, Парагвая и Панамы. Президент Чили Себастьян Пиньера в свою очередь заявлял, что он и его колумбийский коллега Иван Дуке 22 февраля посетят Кукуту, чтобы принять участие в распределении гуманитарной помощи для народа Венесуэлы.

Напоминаем, власти Бразилии не считает, что ситуация на границе с Венесуэлой может перерасти в вооруженный конфликт. Об этом сообщил в четверг Отавиу Сантана ду Регу Баррус, пресс-секретарь президента Бразилии Жаира Болсонару.

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