Чи зможуть росіяни випускати по 80 ракет за добу, як було восени минулого року - у ГУР дали відповідь

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“Це ж не прогноз погоди. Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. На будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора”, — сказав він.

За його словами, залежно від ситуації на фронті та певних “пріоритетів” по сезону цілі ворожих ударів можуть змінюватися.

“Загроза зберігається, поки триває війна вбивці путіна проти України.

У представника ГУР також запитали, чи можуть росіяни випускати по Україні по 80 ракет і більше, як було в жовтні.

“Від повномасштабного вторгнення росія значною мірою використала накопичений ракетний потенціал. У нас були удари, коли по 120 ракет одночасно випускав ворог. І сьогодні кількість зовсім інша. Фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають”, — відповів Юсов.

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