Чи зможуть росіяни випускати по 80 ракет за добу, як було восени минулого року - у ГУР дали відповідь
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що росія вже певною мірою використала накопичений ракетний потенціал, але загроза завдання масованих ударів по території України окупантами зберігається. Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
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“Це ж не прогноз погоди. Поки триває повномасштабна війна, поки ворог на нашій землі, його загарбницькі плани не змінилися. На будь-яку пору року у нього є терористичні плани, а це означає, що є терористична загроза. Ті обсяги ударів, які ми зараз спостерігаємо, вони відповідають спроможностям виробництва ракетного озброєння агресора”, — сказав він.
За його словами, залежно від ситуації на фронті та певних “пріоритетів” по сезону цілі ворожих ударів можуть змінюватися.
“Загроза зберігається, поки триває війна вбивці путіна проти України.
У представника ГУР також запитали, чи можуть росіяни випускати по Україні по 80 ракет і більше, як було в жовтні.
“Від повномасштабного вторгнення росія значною мірою використала накопичений ракетний потенціал. У нас були удари, коли по 120 ракет одночасно випускав ворог. І сьогодні кількість зовсім інша. Фактично все, що вони виробляють, одразу випускають по Україні. І відновити той запас, який у них був, вони наразі можливості не мають”, — відповів Юсов.
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