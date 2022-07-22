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Чи загрожуватимуть ліміти на розрахунки за кордоном діяльності волонтерів в Україні: у НБУ дали відповідь

Чи загрожуватимуть ліміти на розрахунки за кордоном діяльності волонтерів в Україні: у НБУ дали відповідь

Київ • УНН

 • 101502 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. Національний банк України надав роз’яснення стосовно того, чи можуть загрожувати нові ліміти на валютні операції за кордоном діяльності волонтерського руху в Україні, пише УНН з посиланням на інформацію НБУ.

Деталі

У відомстві нагадали, що з 21 липня Національний банк України встановив щомісячний ліміт для розрахунків за кордоном з усіх гривневих карток клієнта, відкритих в одному банку, в розмірі 100 тисяч гривень (в еквіваленті).

Повідомляється, що волонтери – фізичні особи не втратять можливість купувати товари за кордоном вартістю більше ніж 100 тисяч гривень. Оскільки Національний банк, враховуючи запити волонтерів, ще на початку квітня запровадив послаблення для волонтерів.

Так, фізичні особи можуть купувати та перераховувати іноземну валюту для купівлі товарів оборонного призначення за кордоном у межах щомісячного ліміту обсягом 400 тисяч грн в еквіваленті.

До таких товарів належать більшість з тих, що постачаються волонтерами: бронежилети, каски, шоломи, прилади для слідкування, безпілотні літальні апарати, спальні мішки, каремати та засоби для надання домедичної допомоги тощо.

Також НБУ не встановлював жодних обмежень на перерахування валюти з рахунків благодійних фондів або будь-яких інших юридичних осіб з метою закупівлі будь-яких товарів волонтерської допомоги.

"Національний банк України завжди підтримував волонтерський рух і готовий до діалогу. Якщо волонтерські організації потребують підтримки у вирішенні будь-яких питань, ми ретельно вивчаємо ці пропозиції", – наголосив голова НБУ Кирило Шевченко.

Доповнення

Як писав УНН, в Україні рішенням уряду фактично скасували поняття критичний імпорт, тож спрощено й валютні обмеження для імпорту товарів та збільшено граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями.

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