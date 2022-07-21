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На розрахунки карткою за кордоном встановили ліміт

На розрахунки карткою за кордоном встановили ліміт

Київ • УНН

 • 1419259 перегляди

КИЇВ. 21 липня. УНН. Національний банк України повідомив про новий ліміт щодо карткових розрахунків, зміни щодо зняття грошей та переказів за кордоном, пише УНН.

Деталі

Так, із 21 липня:

  • ліміт на зняття готівки з гривневих платіжних карток за кордоном змінено зі щомісячного на щотижневий: 12,5 тис. грн (в еквіваленті) на сім календарних днів. Як і раніше, у місяць можна знімати 50 тис. грн (в еквіваленті).
  • зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. грн до 30 тис. грн (в еквіваленті);
  • установлено щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у 100 тис. грн (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті. Це обмеження не відчує переважна більшість громадян, які перебувають за кордоном, запевнили у Нацбанку.

У НБУ попередили також, що можуть запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.

Також із 21 липня банкам дозволять продавати безготівкову валюту із подальшим розміщенням на депозит на строк від трьох календарних місяців без права дострокового розірвання у межах щомісячного ліміту 50 тис. грн (в еквіваленті). Це створить альтернативу вкладенню коштів у готівкову валюту, зазначили у НБУ.

Окрім того, із 25 липня скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Доповнення

Національний банк України вперше з 24 лютого підняв офіційний курс гривні до долара США - на 25% до 36,5686 грн/дол.

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