На расчеты карточкой за границей установили лимит
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. Национальный банк Украины сообщил о новом лимите по карточным расчетам, изменениях относительно снятия денег и переводов за границей, пишет УНН.
Детали
Так, с 21 июля:
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- лимит на снятие наличных с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней. По-прежнему в месяц можно снимать 50 тыс. грн (в эквиваленте).
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- уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн до 30 тыс. грн (в эквиваленте);
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- установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. Это ограничение не почувствует подавляющее большинство находящихся за рубежом граждан, заверили в Нацбанке.
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В НБУ также предупредили, что могут ввести отдельный порядок проведения операций покупки валюты банками на собственные нужды.
Также с 21 июля банкам разрешат продавать безналичную валюту с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте). Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, отметили в НБУ.
Кроме того, с 25 июля отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.
Дополнение
Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл.