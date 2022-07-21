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На расчеты карточкой за границей установили лимит

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Национальный банк Украины сообщил о новом лимите по карточным расчетам, изменениях относительно снятия денег и переводов за границей, пишет УНН.

Детали

Так, с 21 июля:

  • лимит на снятие наличных с гривневых платежных карт за границей изменен с ежемесячного на еженедельный: 12,5 тыс. грн (в эквиваленте) на семь календарных дней. По-прежнему в месяц можно снимать 50 тыс. грн (в эквиваленте).
  • уменьшен ежемесячный лимит на P2P переводы за границу с гривневых платежных карт украинских банков со 100 тыс. грн до 30 тыс. грн (в эквиваленте);
  • установлен ежемесячный лимит на расчеты за границей с использованием гривневых платежных карт в 100 тыс. грн (в эквиваленте) со всех счетов клиента в банке, открытых в национальной валюте. Это ограничение не почувствует подавляющее большинство находящихся за рубежом граждан, заверили в Нацбанке.

В НБУ также предупредили, что могут ввести отдельный порядок проведения операций покупки валюты банками на собственные нужды.

Также с 21 июля банкам разрешат продавать безналичную валюту с последующим размещением на депозит сроком от трех календарных месяцев без права досрочного расторжения в пределах ежемесячного лимита 50 тыс. грн (в эквиваленте). Это создаст альтернативу вложению средств в наличную валюту, отметили в НБУ.

Кроме того, с 25 июля отменено разрешение для коммерческих банков покупать наличную гривну у иностранного финансового учреждения за безналичную иностранную валюту.

Дополнение

Национальный банк Украины впервые с 24 февраля поднял официальный курс гривны к доллару США – на 25% до 36,5686 грн/долл.

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