Угрожают ли лимиты на расчеты за границей деятельности волонтеров в Украине: в НБУ дали ответ

Детали

В ведомстве напомнили, что с 21 июля Национальный банк Украины установил ежемесячный лимит для расчетов за границей по всем гривневым картам клиента, открытым в одном банке, в размере 100 тысяч гривен (в эквиваленте).

Сообщается, что волонтеры – физические лица не потеряют возможность покупать товары за границей стоимостью более 100 тысяч гривен. Поскольку Национальный банк, учитывая запросы волонтеров, еще в начале апреля ввел послабление для волонтеров.

Так, физические лица могут покупать и перечислять иностранную валюту для покупки товаров оборонного назначения за границей в рамках ежемесячного лимита в размере 400 тысяч грн в эквиваленте.

К таким товарам относятся большинство из поставляемого волонтерами: бронежилеты, каски, шлемы, приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи и т.д.

Также НБУ не устанавливал никаких ограничений на перечисление валюты со счетов благотворительных фондов или каких-либо других юридических лиц с целью закупки каких-либо товаров волонтерской помощи.

"Национальный банк Украины всегда поддерживал волонтерское движение и готов к диалогу. Если волонтерские организации нуждаются в поддержке в решении каких-либо вопросов, мы тщательно изучаем эти предложения", – подчеркнул глава НБУ Кирилл Шевченко.

Дополнение

Как писал УНН, в Украине решением правительства фактически отменили понятие критический импорт, так что упрощены и валютные ограничения для импорта товаров и увеличены предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям.