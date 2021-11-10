Чи відрізняються засоби індивідуального захисту від коронавірусу у вакцинованих та ще не вакцинованих людей - пояснення лікаря

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“Вакцинуватися треба обов’язково. Вакцину вибирати ту, яка доступна. Штам Дельта, він більш агресивний, потрібна менша заражаюча доза, щоб захворіти. Зараз циркулює дуже агресивний штам, тому можуть захворіти і люди, які вакциновані, вони хворіють легше, але вони можуть захворіти. Тому заходів безпеки повинні дотримуватися всі без винятку: обов’язково носіння масок або респіраторів в місцях, де є інші люди. Обов’язкове дотримання дистанції, два метри і більше, щоб вірус не вдихнути із зараженого повітря, обробляти гаджети і користуватися антисептиком”, — розповіла Тетяна Чумаченко.

Але, першорядним засобом індивідуального захисту, вважає лікар, повинен бути Захист органів дихання людини.

“Найголовніше, щоб вірус не потрапив на органи дихання. Потрібно враховувати, що це аерозольний вид передачі, тому завжди потрібно захищати ці органи (ніс, рот, — ред.). У транспорті також буває, коли людина чхає в руки, а потім цими руками береться за поручень, а інша людина, не знаючи цього також береться, і якщо вона потім, наприклад, почухає очей або ніс, то це точно також передається через слизову, про це важливо пам’ятати. Я говорила не один раз, що ми зараз говоримо про життя і смерть. І тому, щоб не померти, потрібно робити щеплення і користуватися засобами індивідуального захисту, тому що ймовірність зустрічі з джерелом інфекції дуже висока, і вона вища, ніж була, наприклад, рік тому. Кількість джерел інфекції стала набагато більше”, — пояснила лікар.

До слова

В Україні зафіксовано вже 3,13 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 9 листопада, — понад 23 тисячі. Також за минулу добу госпіталізовано — 5 696 осіб, летальних випадків — 816, а видужало — 16 277 осіб.