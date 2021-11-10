Отличаются ли средства индивидуальной защиты от коронавируса у вакцинированных и не вакцинированных людей - объяснение врача

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“Вакцинироваться надо обязательно. Вакцину выбирать ту, которая доступна. Штамм Дельта, он более агрессивный, нужна меньшая заражающая доза, чтобы заболеть. Сейчас циркулирует очень агрессивный штамм, поэтому могут заболеть и люди, которые вакцинированы, они болеют легче, но они могут заболеть. Поэтому меры безопасности должны соблюдать все без исключения: обязательно ношение масок или респираторов в местах, где есть другие люди. Обязательное соблюдение дистанции, два метра и больше, чтобы вирус не вдохнуть из зараженного воздуха, обрабатывать гаджеты и пользоваться антисептиком”, — рассказала Татьяна Чумаченко .

Но, первостепенным средством индивидуальной защиты, считает врач, должна быть защита органов дыхания человека.

“Самое главное, чтобы вирус не попал на органы дыхания. Нужно учитывать, что это аэрозольный вид передачи, поэтому всегда нужно защищать эти органы (нос, рот, — ред.). В транспорте также бывает, когда человек чихает в руки, а потом этими руками берется за поручень, а другой человек, не зная этого также берется, и если он потом, к примеру, почешет глаз или нос, то это точно также передается через слизистую, об этом важно помнить. Я говорила не один раз, что мы сейчас говорим о жизни и смерти. И поэтому, чтобы не умереть, нужно прививаться и пользоваться средствами индивидуальной защиты, потому что вероятность встречи с источником инфекции очень высока, и она выше, чем была, например, год назад. Число источников инфекции стало намного больше”, — объяснила врач.

К слову

В Украине зафиксировано уже 3,13 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 9 ноября, — более 23 тысяч. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 5 696 человек, летальных случаев — 816, а выздоровело — 16 277 человек.