Чи відповідає дійсності оприлюднений нардепом указ про позбавлення громадянства Коломойського, Корбана та Рабіновича: відповідь Банкової

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Сьогодні народний депутат від “Батьківщини” Сергій Власенко на своїй сторінці Facebook оприлюднив ніби-то указ Президента України Володимира Зеленського, в якому йдеться про позбавлення громадянства 10 осіб. Серед них – олігарх Ігор Коломойський, чинний нардеп від партії "Слуга народу" – Ігор Васильковський, співголова забороненої партії ОПЗЖ Вадим Рабінович, голова тероборони Дніпра, підприємець та політик Геннадій Корбан.

УНН звернувся до джерела в Офісі Президента з питанням – чи відповідає даний указ дійсності. На Банковій не спростували, однак і не підтвердили. А ще наголосили на тому, що під оприлюдненим нардепом указом навіть немає підпису Президента.

Водночас додали, що такі укази не оприлюднюються.

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“Такі укази не оприлюднюють, бо вони містять персональні дані”, – запевнило джерело.

Зазначимо, раніше Банкова підтвердила УНН інформацію, що Зеленський таємним указом позбавив громадянства Коломойського, Рабіновіча та Корбана, додавши, що такий указ є, однак містить персональні дані осіб, тому не оприлюднюється.

Наразі деякі ЗМІ повідомляють з посиланням на власні джерела, що Геннадій Корбан, який входить до списку претендентів, думає, як повернутися в Україну, через останні новини про можливе анулювання українського громадянства.

За даними видань, 21 липня Корбан збирається перетнути польсько-український кордон.

Окрім цього, народний депутат Олексій Гончаренко повідомив напередодні, що Рабіновичу незабаром буде оголошена підозра у державній зраді.



Щодо інших претендентів на позбавлення громадянства – отримати коментарів не вдалося.