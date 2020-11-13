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Чи можете ви бути супердонором "антіковідної" плазми: епідеміолог розповіла, як про це дізнатися

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Той, хто перехворів безсимптомно на коронавірусну хворобу COVID-19, навіть не здогадується, що він можеть бути "супердонором". "Антіковідная" плазма з його крові з високими титрами антитіл може рятувати важкохворих. Перевірити ж, чи не є людина таким "супердонором" просто - достатньо здати ІФА-тест на антитіла, розповіла УНН лікар-епідеміолог Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк.

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"Людей потрібно обстежити, щоб зрозуміти, які імуноглобуліни напрацювалися. ІФА на антитіла здавати потрібно, щоб розуміти, який рівень антитіл у крові, щоб розуміти, чи корисна його плазма для інших", - вважає вона.

Новий протокол лікування Міністерства охорони здоров'я з використанням плазми із крові перехворілих COVID-19 не пояснює, яким чином буде здійснюватися пошук донорів. Тим більше, що лікарі і вчені, у тому числі і Катерина Сояк, вважають, що супердонором може стати якраз той, хто перехворів безсимптомно. І про це повідомить тільки ІФА-тестування на антитіла.

"У теорії ІФА-тест здавати потрібно. Ті, хто перехворів безсимптомно, у них може бути поріг антитіл високий. Імунітет, в принципі, у всіх реагує по-різному, тому дуже може бути", - розповіла Сояк.

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