Можете ли вы быть супердонором "антиковидной" плазмы: эпидемиолог рассказала, как об этом узнать
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Тот, кто переболел бессимптомно коронавирусной болезнью COVID-19, даже не догадывается, что он можеть быть "супердонором". "Антиковидная" плазма из его крови с высокими титрами антител может спасать тяжелобольных. Проверить же, не является ли человек таким "супердонором" очень просто - достаточно сдать ИФА-тест на антитела, рассказала УНН врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк.
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"Людей нужно обследовать, чтобы понять, какие иммуноглобулины наработались. ИФА на антитела сдавать нужно, чтобы понимать, какой уровень антител в крови, чтобы понимать, полезная ли его плазма для других", - считает она.
Новый протокол лечения Министерства здравоохранения с использованием плазмы из крови переболевших COVID-19 не объясняет, каким образом будет осуществляться поиск доноров. Тем более, что врачи и ученые, в том числе и Екатерина Сояк, считают, что супердонором может стать как раз тот, кто переболел бессимптомно. И об этом сообщит только ИФА-тестирование на антитела.
"В теории ИФА-тест сдавать нужно. Те, кто переболел бессимптомно, у них может быть порог антител высокий. Иммунитет, в принципе, во всех реагирует по-разному, поэтому очень может быть", - рассказала Сояк.