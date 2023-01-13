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Чи чекати банкопад у 2023 році: банкір дав прогноз щодо ситуації в галузі

Київ • УНН

 • 1095455 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. У 2023 році банківський сектор зберігатиме стабільність, однак є загроза зменшення дохідності українських банків, оскільки економіка України знесилена. Про це у коментарі УНН розповів заступник Голови Правління IBOX BANK Ростислав Наконечний.

Чи чекати банкопад у 2023 році: банкір дав прогноз щодо ситуації в галузі

Деталі

Разом з тим, деякі банки зможуть продемонструвати й зростання, це залежить від профілю банку.

Цитата

“Все залежить від кожного банку окремо, адже не усі банківські установи змогли подолати турбулентність 2022 року. Тому зростання залежатиме від профілю банку. За даними НБУ, 46 із 67 банків отримали прибуток, водночас 21 фінустанова показала збитки. Ми розуміємо, що третина гравців ринку сьогодні бореться за виживання та намагається змінити стратегію роботи. Війна та пов’язані з нею економічні виклики точно вимагатимуть збільшення капіталу банківської системи. Якщо говорити про IBOX BANK, то ми демонструємо, що вибрана нами стратегія транзакційного бізнесу стала успішною, адже попри війну ми виросли вдвічі, не лише у два рази збільшивши кількість відділень по всій Україні, але й в рейтингу Нацбанку із 20 місця найприбутковіших банків держави ми підійнялись на 8 сходинку. Тому ми продовжуватимемо масштабування й залишатимемо місце для залучення найбільш інноваційних та прогресивних рішень й цього року”, - розповів Ростислав Наконечний.

Додамо

За словами банкіра, загалом економічна ситуація в Україні прямопропорційно залежатиме від ситуації на фронті: якщо не відбуватиметься різких змін, тоді й економіка матиме стабільно критичні показники. Разом з тим, Наконечний зауважив, що українська економіка отримає стимули для росту після Перемоги.

Нагадаємо

Раніше банкір Петро Мельник розповів, чого очікувати від курсу долара у 2023 році.

Довідка

IBOX BANK – український транзакційний банк, який працює на фінансовому ринку України з 1993 року.

У 2022 році Рейтинговий комітет РА "Експерт-Рейтинг" оновив довгостроковий кредитний рейтинг IBOX BANK до найвищого рівня uaAAA за національною шкалою. Згідно з даними НБУ, IBOX BANK займає 8 сходинку у рейтингу найстабільніших фінустанов країни.

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