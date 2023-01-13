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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Ждать ли банкопад в 2023 году: банкир дал прогноз по ситуации в отрасли

Киев • УНН

 • 1095453 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. В 2023 году банковский сектор будет сохранять стабильность, однако есть угроза уменьшения доходности украинских банков, поскольку экономика Украины обессилена. Об этом в комментарии УНН рассказал заместитель Председателя Правления IBOX BANK Ростислав Наконечный.

Ждать ли банкопад в 2023 году: банкир дал прогноз по ситуации в отрасли

Детали

Вместе с тем, некоторые банки смогут продемонстрировать и рост, это зависит от профиля банка.

Цитата

“Все зависит от каждого банка отдельно, ведь не все банковские учреждения смогли преодолеть турбулентность 2022 года. Поэтому рост будет зависеть от профиля банка. По данным НБУ, 46 из 67 банков получили прибыль, в то же время 21 финучреждение показало убытки. Мы понимаем, что треть игроков рынка сегодня борется за выживание и пытается изменить стратегию работы. Война и связанные с ней экономические вызовы точно потребуют увеличения капитала банковской системы. Если говорить о IBOX BANK, то мы демонстрируем, что выбранная нами стратегия транзакционного бизнеса стала успешной, ведь несмотря на войну мы выросли вдвое, не только в два раза увеличив количество отделений по всей Украине, но и в рейтинге Нацбанка с 20 места самых прибыльных банков государства мы поднялись на 8 место. Поэтому мы будем продолжать масштабирование и оставлять место для привлечения наиболее инновационных и прогрессивных решений и в этом году”, - рассказал Ростислав Наконечный.

Добавим

По словам банкира, в целом экономическая ситуация в Украине прямо пропорционально будет зависеть от ситуации на фронте: если не будет происходить резких изменений, тогда и экономика будет иметь стабильно критические показатели. Вместе с тем, Наконечный отметил, что украинская экономика получит стимулы для роста после Победы.

Напомним

Ранее банкир Петр Мельник рассказал, чего ожидать от курса доллара в 2023 году.

Справка

IBOX BANK – украинский транзакционный банк, который работает на финансовом рынке Украины с 1993 года.

В 2022 году Рейтинговый комитет РА "Эксперт-Рейтинг" обновил долгосрочный кредитный рейтинг IBOX BANK до наивысшего уровня uaAAA по национальной шкале. Согласно данным НБУ, IBOX BANK занимает 8 строчку в рейтинге самых стабильных финучреждений страны.

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