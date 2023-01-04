Четверта спроба: Палата представників США сьогодні знову буде обрати спікера

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"Те, що, як очікувалося, стане днем ​​тріумфу для республіканців у Палаті представників, які увійшли до більшості, перетворилося на хаос у вівторок, оскільки міжпартійна боротьба за те, хто має очолити їх у новому правлінні, завершилася без нічого. Республіканці не змогли обрати спікера після того, як Кевін Маккарті не зміг подолати опозицію правого флангу своєї партії після годинної серії голосувань у перший день нового Конгресу", - пише видання.

Деталі

Для того, щоб Маккарті обрали спікером, він мав отримати 218 голосів у повному складі Палати представників. Проте, він отримав лише 203 у перших двох турах голосування в перший день, і мав ще гірший результат (202 голоси) у третьому турі. Зазначається, що його обрання не підтримала опозиція у складі 20 законодавців, включно з деякими з найбільш консервативних членів палати.

Маккарті провів переговори з членами опозиції, які тривали до вечора понеділка, 2 січня. Тоді члени ультраконсервативної фракції Свободи представили свою остаточну пропозицію, яка включала вимоги щодо певних завдань комітету в обмін на їхні голоси. Маккарті виступив проти, сказавши, що він зайшов досить далеко, щоб заспокоїти законодавців.

Наразі залишається незрозумілим, чи й коли Маккарті подолає поріг, щоб стати наступним спікером Палати представників, пише AP. Поточна кількість республіканців, які пообіцяли підтримати інших кандидатів, становить 20, і деякі підозрюють, що цей список буде збільшуватися. У середу опівдні Палата має розпочати черговий раунд голосування за спікера. Після того, як палата досягне кворуму, кандидатура спікера від кожної партії буде зачитана вголос відповідними лідерами перед поіменним голосуванням для обрання нового спікера.

Доповнення

Без спікера палата не може повноцінно сформуватися, оскільки ця особа фактично виконує функції голови палати та адміністративного керівника установи. Приведення до присяги членів, призначення голів комітетів, участь у судових засіданнях і початок розслідувань щодо нагляду – усе це буде відкладено, доки спікера не буде обрано та приведено до присяги.

Востаннє Палата не обирала спікера під час першого туру голосування в 1923 році. Тоді вибори розтягнулися на дев'ять турів.

Нагадаємо

У вівторок у Конгресі США республіканці у Палаті представників тричі провалили спроби обрати спікера. Потенційним кандидатом є Кевін Маккарті, який так і не набрав потрібну кількість голосів.