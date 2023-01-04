Четвертая попытка: Палата представителей США сегодня снова будет избрать спикера

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"То, что, как ожидалось, станет днем триумфа для республиканцев в Палате представителей, вошедших в большинство, превратилось в хаос во вторник, поскольку межпартийная борьба за то, кто должен возглавить их в новом правлении, завершилась без ничего. Республиканцы не смогли избрать спикера после того, как Кевин Маккарти не смог преодолеть оппозицию правого фланга своей партии после часовой серии голосований в первый день нового Конгресса", - пишет издание.

Детали

Для того, чтобы Маккарти избрали спикером, он должен был получить 218 голосов в полном составе Палаты представителей. Однако он получил только 203 в первых двух турах голосования в первый день, и имел еще худший результат (202 голоса) в третьем туре. Отмечается, что его избрание не поддержала оппозиция в составе 20 законодателей, включая некоторых из самых консервативных членов палаты.

Маккарти провел переговоры с членами оппозиции, которые продолжались до вечера понедельника, 2 января. Тогда члены ультраконсервативной фракции Свободы представили свое окончательное предложение, которое включало требования по определенным задачам комитета в обмен на их голоса. Маккарти выступил против, сказав, что он зашел достаточно далеко, чтобы успокоить законодателей.

Пока остается неясным, преодолеет ли и когда Маккарти преодолеет порог, чтобы стать следующим спикером Палаты представителей, пишет AP. Текущее количество республиканцев, которые пообещали поддержать других кандидатов, составляет 20, и некоторые подозревают, что этот список будет увеличиваться. В среду в полдень Палата должна начать очередной раунд голосования за спикера. После того, как палата достигнет кворума, кандидатура спикера от каждой партии будет зачитана вслух соответствующими лидерами перед поименным голосованием для избрания нового спикера.

Дополнение

Без спикера палата не может быть полностью сформирована, поскольку это лицо фактически выполняет функции председателя палаты и административного руководителя учреждения. Приведение к присяге членов, назначение председателей комитетов, участие в судебных заседаниях и начало надзорных расследований – все это будет отложено, пока спикер не будет избран и приведен к присяге.

Последний раз Палата не выбирала спикера во время первого тура голосования в 1923 году. Тогда выборы растянулись на девять туров.

Напомним

Во вторник в Конгрессе США республиканцы в Палате представителей трижды провалили попытки избрать спикера. Потенциальным кандидатом является Кевин Маккарти, который так и не набрал нужное количество голосов.