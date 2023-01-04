Четвертая попытка: Палата представителей США сегодня снова будет избрать спикера

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 22025 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 80586 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 119453 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 118875 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 268705 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133419 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 122049 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372787 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83840 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136538 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.7м/с
76%
Популярные новости

ГУР отразило масштабную кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions

8 апреля, 16:33 • 12183 просмотра

Образовательная платформа "Мрія" в 2025 году масштабируется на всю страну - Зеленский

8 апреля, 16:45 • 10768 просмотра

В Совбезе ООН осудили атаку рф на жилой квартал Кривого Рога, из-за которой погибли девять детей

8 апреля, 17:03 • 11100 просмотра

В Украине за более чем 4 месяца задекларировали 6276 единиц оружия

8 апреля, 17:14 • 11481 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 16147 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 268705 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 294013 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372787 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348463 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395525 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77963 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111760 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 131076 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170613 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79835 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Четвертая попытка: Палата представителей США сегодня снова будет избрать спикера

Киев • УНН

 • 579281 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Палата представителей США во вторник, 3 января, не смогла избрать спикера. Согласно регламенту, голосование за избрание на должность будет продолжаться до тех пор, пока один из кандидатов не наберет достаточного количества голосов. Поэтому, четвертый тур голосования за спикера начнется сегодня, 4 января, в 12:00 по местному времени (19:00 по киевскому), пишет УНН со ссылкой на The Associated Press.

Четвертая попытка: Палата представителей США сегодня снова будет избрать спикера

Цитата

"То, что, как ожидалось, станет днем триумфа для республиканцев в Палате представителей, вошедших в большинство, превратилось в хаос во вторник, поскольку межпартийная борьба за то, кто должен возглавить их в новом правлении, завершилась без ничего. Республиканцы не смогли избрать спикера после того, как Кевин Маккарти не смог преодолеть оппозицию правого фланга своей партии после часовой серии голосований в первый день нового Конгресса", - пишет издание.

Детали

Для того, чтобы Маккарти избрали спикером, он должен был получить 218 голосов в полном составе Палаты представителей. Однако он получил только 203 в первых двух турах голосования в первый день, и имел еще худший результат (202 голоса) в третьем туре. Отмечается, что его избрание не поддержала оппозиция в составе 20 законодателей, включая некоторых из самых консервативных членов палаты.

Маккарти провел переговоры с членами оппозиции, которые продолжались до вечера понедельника, 2 января. Тогда члены ультраконсервативной фракции Свободы представили свое окончательное предложение, которое включало требования по определенным задачам комитета в обмен на их голоса. Маккарти выступил против, сказав, что он зашел достаточно далеко, чтобы успокоить законодателей.

Пока остается неясным, преодолеет ли и когда Маккарти преодолеет порог, чтобы стать следующим спикером Палаты представителей, пишет AP. Текущее количество республиканцев, которые пообещали поддержать других кандидатов, составляет 20, и некоторые подозревают, что этот список будет увеличиваться. В среду в полдень Палата должна начать очередной раунд голосования за спикера. После того, как палата достигнет кворума, кандидатура спикера от каждой партии будет зачитана вслух соответствующими лидерами перед поименным голосованием для избрания нового спикера.

Дополнение

Без спикера палата не может быть полностью сформирована, поскольку это лицо фактически выполняет функции председателя палаты и административного руководителя учреждения. Приведение к присяге членов, назначение председателей комитетов, участие в судебных заседаниях и начало надзорных расследований – все это будет отложено, пока спикер не будет избран и приведен к присяге.

Последний раз Палата не выбирала спикера во время первого тура голосования в 1923 году. Тогда выборы растянулись на девять туров.

Напомним

Во вторник в Конгрессе США республиканцы в Палате представителей трижды провалили попытки избрать спикера. Потенциальным кандидатом является Кевин Маккарти, который так и не набрал нужное количество голосов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$60.85
Bitcoin
$76,078.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$3,022.50
Ethereum
$1,441.41