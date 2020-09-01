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Четверта сесія ВРУ: нардепи затвердили порядок денний

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Верховна Рада України ухвалила в цілому проект постанови про затвердження порядку денного четвертої сесії ВРУ. Загалом планують розглянути 212 законопроектів. Відповідне рішення підтримали 243 народних депутати України, передає кореспондент УНН.

Четверта сесія ВРУ: нардепи затвердили порядок денний

Так, до порядку денного четвертої сесії ВР внесли низку законопроектів, зокрема, ряд законопроектів в аграрній галузі – щодо розвитку бджільництва, соціально-економічного розвитку сільських територій та внесення змін до Земельного кодексу щодо заборони відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Окрім того, нардепи планують розглянути низку законів про внесення змін до Бюджетного кодексу щодо надходжень до місцевих бюджетів Луганської та Донецької областей, щодо державного регулювання у сфері азартних ігор, щодо створення передумов для підвищення прожиткового мінімуму.

Також у порядку денному на четверту сесію запланований розгляд проектів постанов, щодо невідкладних заходів недопущення знищення системи охорони здоров’я; про першочергові заходи протидії поширенню коронавірусу та ГРВІ в Україні.

Загалом ВРУ планує під час четвертої сесії розглянути 212 законопроектів, частина з яких внесена Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНН раніше, 1 вересня 2020 року Верховна Рада України дев’ятого скликання відкриває роботу четвертої сесії.

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