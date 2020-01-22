Четверта перемога гарантувала БК "Київ-Баскет" вихід в 1/4 фіналу Кубку Європи ФІБА
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. В рамках другого етапу Кубка Європи ФІБА український "Київ-Баскет" приймав нідерландський "Зволле", передає кореспондент УНН.
Перший відрізок матчу дозволив столичним баскетболіста захопити лідерство з великим гандикапом та до кінця матчу його тримати. Різниця навіть доходила до 30 очок, але в кінцівці матчу гості дещо зменшили її – 89:76.
"Київ-Баскет": Хілл 18 очок, Коренюк 17, Петров 10, Пустозвонов 9, Павлов 8, Крутоус 8, Кондраков 7, Классен 6, Близнюк 6, Заєць.
Зауважимо, що "Київ-Баскет" здобув четверту перемогу в 4-х матчах і гарантував участь в плей-офф.