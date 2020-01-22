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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Четвертая победа гарантировала БК "Киев-Баскет" выход в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА

Киев • УНН

 • 12880 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В рамках второго этапа Кубка Европы ФИБА украинский "Киев-Баскет" принимал нидерландский "Зволле", передает корреспондент УНН.

Четвертая победа гарантировала БК "Киев-Баскет" выход в 1/4 финала Кубка Европы ФИБА

Первый отрезок матча позволил столичным баскетболиста захватить лидерство с большим гандикапом и до конца матча его держать. Разница даже доходило до 30 очков, но в концовке матча гости несколько уменьшили ее - 89:76.

"Киев-Баскет": Хилл 18 очков, Коренюк 17 Петров 10 Пустозвонов 9, Павлов 8, Крутоус 8, Кондраков 7, Классен 6, Близнюк 6, Заяц.

Заметим, что "Киев-Баскет" одержал четвертую победу в 4-х матчах и гарантировал участие в плей-офф.

Украинские Национальные Новости

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