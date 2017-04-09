Четверо військовослужбовців отримали поранення минулої доби в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Минулої доби внаслідок бойових дій четверо військовослужбовців отримали поранення. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає. Четверо військовослужбовців дістали поранення”, — повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, вчора бойовики за день здійснили 18 обстрілів українських позицій на Донбасі.