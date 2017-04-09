Четверо военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки в зоне АТО

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Четверо военнослужащих получили ранения", - сообщил О.Мотузяник.

Как сообщал УНН, вчера боевики за день совершили 18 обстрелов украинских позиций на Донбассе.