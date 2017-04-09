Четверо военнослужащих получили ранения за прошедшие сутки в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. За прошедшие сутки в результате боевых действий четверо военнослужащих получили ранения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Четверо военнослужащих получили ранения", - сообщил О.Мотузяник.
Как сообщал УНН, вчера боевики за день совершили 18 обстрелов украинских позиций на Донбассе.