Четверо українців потрапили у символічну п’ятірку Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Тренерська комісія Федерації баскетболу України визначила п’ятірку найкращих гравців минулого тижня (7 - 13 листопада) в Суперлізі Парі-Матч, передає УНН.
До п’ятірки найкращих увійшли:
Захисник — Клим Артамонов (“БІПА”), очки — 17, підбирання — 5, передачі — 6;
Атакуючий захисник — Джеймс Сміт (“Хімік”), очки −19,5, підбирання — 2, передачі — 4;
Легкий форвард — Дмитро Глєбов (“Кривбас”), очки — 13,5, підбирання — 5, передачі — 3.5;
Важкий форвард — Макс Конате (“Запоріжжя”), очки −23,5, підбирання — 11, передачі — 1;
Центровий — Станіслав Балашов (“БІПА”), очки — 10,5, підбирання — 6, передачі — 1.
Варто відзначити, що незмінним учасником топ-5 залишається американець Дж.Сміт.
Додамо, що четверо інших баскетболістів даного списку є громадянами України.
Як повідомляв УНН, чинний чемпіон України южненський "Хімік" в домашньому СК "Олімп" завдав поразки гравцям БК "Запоріжжя-ZOG" в рамках поєдинку Суперліги Парі-Матч.