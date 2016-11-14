Четверо украинцев попали в символическую пятерку Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Тренерская комиссия Федерации баскетбола Украины определила пятерку лучших игроков минувшей недели (7 - 13 ноября) в Суперлиге Пари-Матч, передает УНН.
В пятерку лучших вошли:
Защитник — Клим Артамонов ( “БИПА”), очки — 17 подборы — 5, передачи — 6;
Атакующий защитник — Джеймс Смит ( “Химик”), очки −19,5, подборы — 2, передачи — 4;
Легкий форвард — Дмитрий Глебов ( “Кривбасс”), очки — 13,5, подборы — 5, передачи — 3.5;
Тяжелый форвард — Макс Конате ( “Запорожье”) очка −23,5, подборы — 11 передачи — 1;
Центровой — Станислав Балашов ( “БИПА”), очки — 10,5, подборы — 6, передачи — 1.
Стоит отметить, что неизменным участником топ-5 остается американец Дж.Смит.
Добавим, что четверо других баскетболистов данного списка являются гражданами Украины.
Как сообщал УНН, действующий чемпион Украины южненский “Химик” в домашнем СК “Олимп” нанес поражение игрокам БК “Запорожье-ZOG” в рамках поединка Суперлиги Пари-Матч.