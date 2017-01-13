Четверо смертників у Нігерії підірвали себе у магазині, 15 осіб загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Чотири терориста-смертника привели в дію саморобні вибухові пристрої серед натовпу покупців в магазині у нігерійському місті Мадагалі, у результаті чого загинули не менше 15 людей, передає УНН із посиланням на Reuters.
Теракт стався в штаті Адамава на північному сході Нігерії. Виконавці і організатори поки не визначені.
Раніше повідомлялося, що в Нігерії силовики ліквідували трьох смертниць “Боко Харам”, які планували здійснити теракт на одному з ринків на північному заході країни.