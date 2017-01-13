Четверо смертників у Нігерії підірвали себе у магазині, 15 осіб загинули

Теракт стався в штаті Адамава на північному сході Нігерії. Виконавці і організатори поки не визначені.

Раніше повідомлялося, що в Нігерії силовики ліквідували трьох смертниць “Боко Харам”, які планували здійснити теракт на одному з ринків на північному заході країни.