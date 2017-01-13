Четверо смертников в Нигерии взорвали себя в магазине, 15 человек погибли

Теракт произошел в штате Адамава на северо-востоке Нигерии. Исполнители и организаторы пока не определены.

Ранее сообщалось, что в Нигерии силовики ликвидировали трех смертниц "Боко Харам", которые планировали совершить теракт на одном из рынков на северо-западе страны.