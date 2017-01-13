Четверо смертников в Нигерии взорвали себя в магазине, 15 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Четыре террориста-смертника привели в действие самодельные взрывные устройства в толпе покупателей в магазине в нигерийском городе Мадагали, в результате чего погибли не менее 15 человек, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Теракт произошел в штате Адамава на северо-востоке Нигерии. Исполнители и организаторы пока не определены.
Ранее сообщалось, что в Нигерии силовики ликвидировали трех смертниц "Боко Харам", которые планировали совершить теракт на одном из рынков на северо-западе страны.