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Четверо людей загинули внаслідок ДТП на Буковині

Четверо людей загинули внаслідок ДТП на Буковині

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. На Буковині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло четверо людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС Чернівецької області.

Пізно ввечері 12 січня на об’їзній дорозі поблизу с. Чагор Глибоцького району Чернівецької області сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої четверо людей загинуло та ще четверо осіб було травмовано. Як з’ясувалося, водій автомобіля “Мерседес-Бенц”, не впоравшись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з мікроавтобусом “Мерседес-Спринтер”. У результаті зіткнення водій та всі 3 пасажирів легкового автомобіля загинули на місці події.

Для того, щоб деблокувати тіла загиблих, на місце події було направлено рятувальників групи пожежогасіння Аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які за допомогою спеціальних інструментів дістали тіла загиблих з понівеченого автомобіля. Водія мікроавтобуса “Мерседес-Спринтер” та трьох пасажирів з травмами різної важкості було госпіталізовано до лікувального закладу міста Чернівців.

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